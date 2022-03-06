Закройте небо: Кулеба снова обратился к Западу после обстрела Винницы крылатыми ракетами РФ

После обстрела Россией винницкого военно-гражданского аэропорта в Гавришевке восемью российскими крылатыми ракетами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь призвал Запад закрыть небо над Украиной.

– Восемь русских крылатых ракет попали в Винницу, большой город вдали от линии фронта. Путин продолжает свои трусливые и варварские ракетные удары, воздушные бомбардировки мирных жителей. Помогите нам закрыть небо и спасти жизнь! Обеспечьте противовоздушную и противоракетную оборону, боевую авиацию! Остановите российский терроризм! – призвал министр Дмитрий Кулеба.

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022

Ранее президент Владимир Зеленский, реагируя на произошедшее, записал видеозаявление, в котором попросил предоставить Украине военные самолеты для самозащиты.

Зеленский подчеркнул, что если НАТО и этого не сделает, то это означает, что Альянс также хочет, чтобы украинцев медленно убивали.