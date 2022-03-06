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Факты / Украина

Закройте небо: Кулеба снова обратился к Западу после обстрела Винницы крылатыми ракетами РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

После обстрела Россией винницкого военно-гражданского аэропорта в Гавришевке восемью российскими крылатыми ракетами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь призвал Запад закрыть небо над Украиной.

– Восемь русских крылатых ракет попали в Винницу, большой город вдали от линии фронта. Путин продолжает свои трусливые и варварские ракетные удары, воздушные бомбардировки мирных жителей. Помогите нам закрыть небо и спасти жизнь! Обеспечьте противовоздушную и противоракетную оборону, боевую авиацию! Остановите российский терроризм! – призвал министр Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский, реагируя на произошедшее, записал видеозаявление, в котором попросил предоставить Украине военные самолеты для самозащиты. 

Зеленский подчеркнул, что если НАТО и этого не сделает, то это означает, что Альянс также хочет, чтобы украинцев медленно убивали.

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