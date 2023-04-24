За час повномасштабної війни підприємства державного концерну Укроборонпром пережили десятки атак з боку окупаційної армії РФ.

Про це розповіла речниця Укроборонпрому Наталка Сад ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, йдеться про понад 150 ударів по оборонних підприємствах. Зазвичай прильоти та масштаби руйнувань не озвучуються.

– Але попри те, що ви цього не чуєте і не бачите, вони (удари РФ по підприємствах. – Ред.) відбуваються. Ледь не щотижня ми маємо такі трагічні для нашої галузі випадки. Але водночас це не зупинило наше виробництво, – наголосила речниця.

Вона уточнила, що Укроборонпром розосередив виробництво “широко й масштабно” по Україні та за її межами. Це дозволило продовжувати виготовляти озброєння для української армії, хоча й суттєво ускладнило логістику.

Концерн тісно співпрацює з правоохоронними органами, надає сприяння слідству, якщо ворожих коригувальників виявляють серед працівників оборонних підприємств.

Історичний максимум: над чим працює Укроборонпром

Наталка Сад зазначила, що, попри атаки РФ, концерн за місяці повномасштабної війни “витиснув свій історичний максимум”.

Основним досягненням Укроборонпрому за цей час речниця назвала запуск виробництва цілої лінійки різних боєприпасів.

– Основне – це те, що ми навчилися виробляти боєприпаси, яких не робили упродовж усіх років незалежності України. Виявляється, що в нас був потенціал це робити. І лише під час повномасштабного вторгнення ми розгорнули потужне виробництво практично усієї лінійки боєприпасів, – заявила вона.

Наталка Сад уточнила, що йдеться здебільшого “про радянський калібр” для артилерії і танків, які дісталися “у спадок” з часів існування СРСР.

Укроборонпром та підприємства, які йому підпорядковуються, розгорнули виробництво:

мін калібрів 82 мм і 120 мм;

артилерійських снарядів калібрів 122 та 152 мм;

танкових снарядів 125 мм.

Виробництво запускають у кооперації з країнами-партнерами. Водночас у концерні визнають, що наявних обсягів ще недостатньо для того, щоб вирішити проблему так званого снарядного голоду на фронті.

– Те, що ми зробили, це історичне рішення, та очевидно, що цього далеко недостатньо, щоб вести так званий паритетний бій, відповідати тією кількістю снарядів, які прилітають по наших позиціях, – пояснила речниця.

Вона запевнила, що Укроборонпром працює над вирішенням цієї проблеми, щомісяця обсяги виробництва зростають. Але без допомоги міжнародних партнерів Україні сьогодні не обійтися.

Зброя натовського зразка

За словами Наталки Сад, під час повномасштабної війни Україна змогла почати рух у бік озброєння, яке відповідає стандартам НАТО.

Речниця запевнила, що Укроборонпром готовий виробляти боєприпаси та техніку натовського зразка.

Вона уточнила, що зараз з’явився шанс переоснастити армію, системно перебудувати увесь оборонно-промисловий комплекс. Крім того, завдання концерну – налаштувати потужності так, щоб обслуговувати озброєння, яке надають західні союзники.

– Загалом є концепт: все, що може бути відремонтовано на лінії зіткнення, має бути відремонтовано там. Бо це коротке логістичне “плече”. Все, що потребує складнішого ремонту, має бути транспортовано в тил і там приведено до боєздатного стану. А якщо йдеться про якісь дуже важкі випадки, які потребують втручання країни-виробника, то це має транспортуватися за межі країни, – розповіла речниця.

За словами Наталки Сад, у планах – досягнути того рівня, щоб техніка, виготовлена спільно з партнерами, стала на озброєння не лише Збройних сил України, а й армій країн НАТО.

Як відомо, Україна та Польща нещодавно домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків.

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