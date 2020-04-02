Примара Подолу. В якому стані Гостинний двір і чи будуть реконструювати

Вона б могла прикрасити головну столичну площу, але вже восьмий рік будівля Гостинного двору, наче примара Подолу: зруйнована і обмежена височезним парканом. 2012 року, поплічники Януковича хотіли перетворити історичну будівлю на торговельний центр. Та після Майдану і судових розглядів, держава повернула Гостинний двір у свою власність, але ані належної консервації, ані планів врятувати об’єкт не має.

Столичний активіст каже, будівельники здерли зі стін штукатурку, зняли частину даху, а за часів Майдану роботи припинили. Цим і кинули споруду на призволяще.

Саме через неналежне утримання будівлі Фонд держмайна вирішив розірвати угоду із несумлінним орендарем. 2018 року повернути державі приміщення зобов’язав суд. Та чому приватний орендар Укрреставрація господарює там досі, а його охорона на вході – у Фонді держмайна не пояснюють.

Ще два роки тому фахівці підрахували – для завершення реконструкції Гостинного потрібно було 500 млн грн. За цей час жодних реальних кроків задля збереження об’єкта так ніхто і не зробив. А кожен день простою – це додаткові витрати.

Активісти обурені, держава навіть не подала позов до орендаря, аби той компенсував збитки внаслідок руйнування. У КМДА готові взяти на себе усі витрати, та ніхто громаді комплекс ще не пропонує.

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