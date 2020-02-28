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Для наших дорог и легко складываются – чем интересны украинские электросамокаты

Электробайки, сигвеи, моноколеса и электросамокаты. Чтобы как можно реже употреблять фразу Я стою в пробке, украинцы начинают массово вооружаться личными электрифицированными транспортными средствами.

И как известно – спрос рождает предложение. Факты нашли в Украине единого производителя электросамокатов. Они быстрые – разгоняются до 30 км в час, экологические, а главное – приспособлены к украинским дорогам.

Подробности смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о цене и преимуществах экологического транспорта.

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