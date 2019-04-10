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Электросамокаты в Украине: цена и преимущества экологического транспорта

В мире постепенно набирает тренд разнообразные электрические передвижные машины – самокаты, скутер, моноколис, сигвей, гироборд. Это доступно, быстро, экологически и модно.

Запас батареи – первое, на что следует обращать внимание при выборе самоката. Они на любой кошелек – от 5 до 70 тысяч. Но если батарея внезапно села – зарядить самокат можно от ближайшей розетки.

К сожалению, специальных велодорожек – мало. Поэтому приходится маневрировать между людей на тротуарах. Бордюры – тоже препятствие. Из-за маленьких колес перепрыгнуть, как на велосипеде, их не получится – надо слезть с самоката и перейти дорогу пешком. Иначе – его можно повредить.

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Выбирая самокат, не покупайтесь на дешевый ценник, лучше приобретите известный бренд – они надежнее и дешевле в ремонте.

К слову, в Луцке мужчина создал эко-Таврию.

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