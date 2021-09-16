Частные домохозяйства на Черниговщине потребовали развития животноводства
Молочное животноводство в Сосницкой громаде Корюковского района Черниговской области находится в критической ситуации из-за отсутствия справедливой цены на молоко.
Представители частных домохозяйств объединились и пошли на проект Наша громада, чтобы достичь развития жизни и увеличить уровень достатка.
Жители села держат коров, поскольку другой работы там нет. По словам одной из местных жительниц Юлии, такой способ заработка является весьма дорогим, поскольку нужно закупать солярку, запчасти и муку для скота.
Каждый день женщина сдает до ста литров молока, закупочная цена которого за литр составляет 5.50 грн, в то время как в магазине продукт стоит в пять раз дороже.
Представители домохозяйств требуют, чтобы цена была увеличена хотя бы на две гривны, чтобы они могли что-то на этом заработать. Всего в кооперативе молоко сдают дважды в день 120 человек из девяти сел.
— Нам нужно собственное оборудование. В таком случае мы будем независимы и сможем выбирать, с кем нам работать. Потому что собственник оборудования обычно диктует свои условия, – сообщают представители частных домохозяйств.
Волынковский молочный кооператив в настоящее время доплачивает сдатчикам молока за жирность.
Также с увеличением цены местным жителям пообещала помочь громада, что возможно сделать, благодаря реформе децентрализации.
Представители частных домохозяйств настаивают на том, что им нужно новое оборудование, в особенности, транспортные средства для транспортировки молока на завод. Также необходимо оборудование для контроля качества.