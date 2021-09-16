Частные домохозяйства на Черниговщине потребовали развития животноводства

Молочное животноводство в Сосницкой громаде Корюковского района Черниговской области находится в критической ситуации из-за отсутствия справедливой цены на молоко.

Представители частных домохозяйств объединились и пошли на проект Наша громада, чтобы достичь развития жизни и увеличить уровень достатка.

Жители села держат коров, поскольку другой работы там нет. По словам одной из местных жительниц Юлии, такой способ заработка является весьма дорогим, поскольку нужно закупать солярку, запчасти и муку для скота.

Каждый день женщина сдает до ста литров молока, закупочная цена которого за литр составляет 5.50 грн, в то время как в магазине продукт стоит в пять раз дороже.

Представители домохозяйств требуют, чтобы цена была увеличена хотя бы на две гривны, чтобы они могли что-то на этом заработать. Всего в кооперативе молоко сдают дважды в день 120 человек из девяти сел.

— Нам нужно собственное оборудование. В таком случае мы будем независимы и сможем выбирать, с кем нам работать. Потому что собственник оборудования обычно диктует свои условия, – сообщают представители частных домохозяйств.

Волынковский молочный кооператив в настоящее время доплачивает сдатчикам молока за жирность.

Также с увеличением цены местным жителям пообещала помочь громада, что возможно сделать, благодаря реформе децентрализации.

Представители частных домохозяйств настаивают на том, что им нужно новое оборудование, в особенности, транспортные средства для транспортировки молока на завод. Также необходимо оборудование для контроля качества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.