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Дмитро Кудрявцев |

Приватні домогосподарства на Чернігівщині зажадали розвитку скотарства

Молочне скотарство в Сосницькій громаді Корюківського району Чернігівської області перебуває у критичній ситуації через відсутність справедливої ​​ціни на молоко.

Представники приватних домогосподарств об’єдналися та пішли на проект Наша громада, щоб досягти розвитку життя та збільшити рівень достатку.

Мешканці села тримають корів, оскільки іншої роботи там немає. За словами однієї з мешканок Юлії, такий спосіб заробітку є досить дорогим, оскільки потрібно закуповувати солярку, запчастини та борошно для худоби.

Кожного дня жінка здає до ста літрів молока, закупівельна ціна якого за літр становить 5.50 грн, в той час як в магазині продукт коштує в п’ять разів дорожче.

Представники домогосподарств вимагають, щоб ціну було збільшено хоча б на дві гривні, щоб вони могли щось на цьому заробити. Загалом у кооперативі молоко здають двічі на день 120 осіб з дев’яти сіл.

– Нам потрібно власне обладнання. В такому випадку ми будемо незалежні та зможемо вибирати, з ким нам працювати. Тому що власник обладнання зазвичай диктує власні умови, – повідомляють представники приватних домогосподарств.

Волинковський молочний кооператив зараз доплачує здавачам молока за жирність.

Також зі збільшенням ціни місцевим мешканцям пообіцяла допомогти громада, що можливо зробити, завдяки реформі децентралізації.

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Представники приватних домогосподарств наполягають на тому, що їм потрібно нове обладнання, особливо, транспортні засоби для транспортування молока на завод. Також необхідно обладнання для контролю якості.

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