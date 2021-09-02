Компостируй – общину объединяй: проект одного из финалистов конкурса Наша громада

Вознесенская община из Николаевской области предлагает совместить экономику и экологию в проекте Компостируй – общину объединяй! Именно с этим проектом вознесенцы попали в финал всеукраинского конкурса Наша громада по программе USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность.

Речь идет о переработке отходов на органические удобрения. Это разгрузит местную свалку и позволит даже заработать, поскольку фермеры нуждаются в натуральных улучшителях почвы.

Ботву, листья и траву с огорода одна из местных жительниц тремя способами перерабатывает на органические удобрения. По примеру таких хозяев в Вознесенской территориальной общине решили возродить традиционное компостирование. Ведь местная свалка заполнено и летом часто горит из-за накопления биогаза.

— Это одна из свалок, их очень много. Мы тратим из бюджета миллион гривен для того, чтобы вывезти эти свалки на полигон. 70% — это именно органические отходы, состоящие из листьев, ветвей, пищевых отходов, которые мы могли бы использовать именно в компосте, — рассказал председатель Вознесенской городской территориальной общины Евгений Величко.

Вознесенцы учатся перерабатывать отходы в удобрение, закупят 300 компостеров, измельчители веток и анализаторы почвы. Партнер проекта — местная общественная организация Агентство экономического развития – уже начала работу в отдаленном районе частного сектора.

На мастер-классах люди учатся строить компостеры, правильно их загружать, чтобы через год-два пользоваться уже готовым грунтом.

К проекту присоединились детские сады и школы. Ранее дети и педагоги уже научились сортировать мусор, а в городской гимназии несколько лет листья и отходы столовой собирают в компостер.

Дать удочку, а не рыбу — это также о проекте компостирования. Местные жители смогут зарабатывать на производстве удобрений. Ведь органические овощи, выращенные с натуральным удобрением, пользуются спросом далеко за пределами района.

Всего за три года децентрализации Вознесенская община активно расстроилась. В больнице и амбулатории сделали капитальный ремонт. Водоканал уменьшил расходы за счет возобновляемой энергии — насосы работают на солнечных панелях. Поэтому жители будут платить на 10% меньше за воду.

Вознесенская община в основном городская. К райцентру присоединились два села. От активных горожан научились принимать участие в проектах развития. Так, в селах появились новая водонапорная башня, спортивная и детская площадки. А на днях люди ждут полицейского общины. Купили ему авто и ремонтируют офис.

13 августа завершился третий этап конкурса Наша громада. Победителя экспертное жюри объявит 30 сентября.

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