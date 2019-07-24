Призывники от 8 до 35 лет: военные сборы на оккупированном Донбассе

На передовой есть потери со стороны боевиков. Разведка сообщает, что в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое оккупантов, еще один ранен. Потерь с украинской стороны нет. Террористические войска нарушили режим тишины вчера, открыв огонь по защитникам Луганского из гранатометов и пулеметов.

В оккупированном Донецке активно начали готовиться к переписи населения оккупированных городов. Обещают сделать это уже в октябре этого года. Российские медиа при этом сообщают, что таким образом Кремль хочет узнать реальную ситуацию с населением ОРДЛО, чтобы сократить финансирование и урезать аппетиты боевиков.

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Также во время переписи населения станет известно, сколько на оккупированных территориях есть незаселенного жилья, то есть сколько квартир можно конфисковать в пользу фейковых республик. Ну, и главная опасность для местных – боевики узнают, сколько мужчин призывного возраста в их распоряжении. Ведь недостаток живой силы в оккупационной армии видно невооруженным глазом. Так, в оккупированном поселке Седово боевики проводят военно-полевые сборы. Возраст призывников от 8 до 35 лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как правозащитники показали милитаризацию детей в “ДНР”.

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