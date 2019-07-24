Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Призывники от 8 до 35 лет: военные сборы на оккупированном Донбассе

На передовой есть потери со стороны боевиков. Разведка сообщает, что в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое оккупантов, еще один ранен. Потерь с украинской стороны нет. Террористические войска нарушили режим тишины вчера, открыв огонь по защитникам Луганского из гранатометов и пулеметов.

В оккупированном Донецке активно начали готовиться к переписи населения оккупированных городов. Обещают сделать это уже в октябре этого года. Российские медиа при этом сообщают, что таким образом Кремль хочет узнать реальную ситуацию с населением ОРДЛО, чтобы сократить финансирование и урезать аппетиты боевиков.

Читайте: Боевики “ДНР” заставили пенсионера идти по минному полю

Также во время переписи населения станет известно, сколько на оккупированных территориях есть незаселенного жилья, то есть сколько квартир можно конфисковать в пользу фейковых республик. Ну, и главная опасность для местных – боевики узнают, сколько мужчин призывного возраста в их распоряжении. Ведь недостаток живой силы в оккупационной армии видно невооруженным глазом. Так, в оккупированном поселке Седово боевики проводят военно-полевые сборы. Возраст призывников от 8 до 35 лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как правозащитники показали милитаризацию детей в “ДНР”.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Компании Мотор Сичи два года финансировали “ДНР”– СБУ
Боевики “ДНР” заставили пенсионера идти по минному полю
Возле Марьинки обострение: хлопот добавляют погодные условия
Светятся и поджигают цель: боевики стреляют запрещенными пулями
Горы пепла и кирпичей, воды нет месяц. Как выглядит Новгородское после обстрелов
Оккупанты звереют: для защиты бойцы ООС роют окопы в полный рост
Потерял все конечности, но еще сутки боролся за жизнь: прощание с 24-летним бойцом ООС
Марьинка под обстрелом: боевики стреляют из БМП-2 и гранатометов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка