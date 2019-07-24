Призовники від 8 до 35 років: військові збори на окупованому Донбасі

На передовій є втрати з боку бойовиків. Розвідка повідомляє, що внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє окупантів, ще один поранений. Втрат з українського боку немає. Терористичні війська порушили режим тиші вчора, відкривши вогонь по оборонцях Луганського з гранатометів та кулеметів.

У окупованому Донецьку активно почали готуватись до перепису населення окупованих міст. Обіцяють зробити його вже у жовтні цього року. Російські медіа при цьому повідомляють, що таким чином Кремль хоче дізнатися реальну ситуацію із населенням ОРДЛО, аби скоротити фінансування та урізати апетити бойовиків.

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Також під час перепису населення стане відомо, скільки на окупованих територіях є незаселеного житла, тобто скільки квартир можна конфіскувати на користь фейкової республіки. Ну, і головна небезпека для місцевих – бойовики дізнаються, скільки чоловіків призовного віку є в їхньому розпорядженні. Адже брак живої сили в окупаційній армії видно неозброєним оком. Так, в окупованому селищі Сєдово бойовики проводять військово-польові збори. Вік призовників від 8 до 35 років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як правозахисники показали мілітаризацію дітей в “ДНР”.

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