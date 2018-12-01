В первый день зимы из-за непогоды ряд авиаперевозчиков отменили и перенесли часть рейсов..

В первый день зимы из-за снегопадов авиаперевозчики МАУ, LOT и SkyUP отменили и перенесли часть своих рейсов. Задержки с вылетами возникли в аэропортах Киева, Одессы и Львова.

Так, на странице в Facebook компания МАУ сообщила об отмене и задержку некоторых рейсов.

Авиаперевозчик не будет осуществлять перелеты в Ивано-Франковск, Винницу, Херсон и Запорожья.

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Кроме того, отменены также рейсы SkyUP Airlines из аэропорта Жуляны в Ахмедабад и рейсы польского авиаперевозчика LOT из Жулян в Варшаву.

Также, на сайте Международного аэропорта Одессы указано, что отменен рейс в Стамбул.

Во Львовском международном аэропорту задерживается рейс только в Милан.

Ранее Факты ICTV писали о запуске новых внутренних рейсов по Украине от украинского лоукоста SkyUР.