Пьяные за рулем: почему штрафы и наказания не останавливают нарушителей

Несмотря на существенное увеличение штрафов за вождение в состоянии опьянения – количество тех, кто выпивает и садится за руль до сих пор большое.

Только в прошлом году на Волыни обнаружили около 3 тыс. таких дерзких водителей. Среди них есть и рецидивисты — те, кого ловят в нетрезвом состоянии в четвертый раз.

По данным полиции, именно вождение в нетрезвом состоянии вызывает больше всего аварий с жертвами. По тяжести последствий они на втором месте после превышения скорости.

– Я могу вспомнить свой первый случай, когда мы остановили водителя с признаками опьянения. Мы предлагали ему пройти осмотр, а он расплакался, мотивируя тем, что его уволят с работы, – вспомнил патрульный Артур Айсанов.

Но свою вину признают не все. За три года службы патрульный Артур поймал за рулем не один десяток нетрезвых водителей. Традиционно подобные случаи учащаются во время праздников.

Например, на Волыни за три праздничных дня обнаружили около полусотни водителей под градусом. И это несмотря на немалые штрафы: за первое нарушение – 17 тыс. грн с лишением права садиться за руль на год. За повторное — 34 тыс. грн и водительское удостоверение забирают уже на три года.

Кто сел за руль пьяным в третий раз – заплатит 51 тыс. грн с конфискацией авто. Впрочем, поклонники водки садятся за руль и в четвертый раз.

— Очень часто удивляет, что даже взрослые люди не всегда знают, что делать, когда видят, что нетрезвый садится за руль. Нужно всегда звонить 102, — рассказывает пресс-секретарь полиции Волыни Ольга Бузулук.

С прошлого года схем во избежание наказания за нетрезвое вождение стало меньше. Если раньше рассмотрение дела имело срок три месяца и процесс можно было затянуть, то теперь на рассмотрение есть год.

Если полицейские ведут непрерывную видеозапись бодикамер, составлять протокол можно без свидетелей.

— А также не получится, что их возьмут на поруки или закроют по малозначимости, пожалев, что у него на иждивении может быть там 5 детей, такого уже нет. Сейчас не так просто избежать этой ответственности, – рассказал юрист Олег Огородник.

Каждый надеется, что пронесет. Но даже если только пригубив алкоголь, стал участником ДТП не по своей вине, ответственность растет в разы.

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