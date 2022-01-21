П’яні за кермом: чому штрафи та покарання не зупиняють порушників

Попри суттєве збільшення штрафів за кермування у стані сп’яніння – кількість тих, хто випиває та сідає за кермо досі велика.

Лише торік на Волині виявили майже 3 тис. таких зухвалих водіїв. Серед них є й рецидивісти – ті, кого ловлять напідпитку вчетверте.

За даними поліції, саме водіння у нетверезому стані спричиняє найбільше аварій з жертвами. За тяжкістю наслідків вони на другому місці після перевищення швидкості.

– Я можу згадати свій перший випадок, коли ми зупинили водія з ознаками сп’яніння. Ми пропонували йому пройти огляд, а він розплакався, мотивуючи тим, що його звільнять з роботи, – згадав патрульний Артур Айсанов.

Та свою провину визнають не всі. За три роки служби патрульний Артур впіймав за кермом не один десяток людей напідпитку. Традиційно такі випадки частішають під час свят.

Наприклад, на Волині за три святкові дні виявили майже півсотні кермувальників під градусом. І це, попри чималі штрафи: за перше порушення – 17 тис. грн з позбавленням права сідати за кермо на рік. За повторне – 34 тис. грн і посвідчення водія забирають вже на три роки.

Хто сів за кермо п’яним утретє – заплатить 51 тис. грн з конфіскацією авто. Утім, шанувальники оковитої сідають за кермо і вчетверте.

– Дуже часто дивує, що навіть дорослі люди не завжди знають, що робити, коли бачать, що нетверезий сідає за кермо. Потрібно завжди телефонувати 102, – розповідає речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

З минулого року схем для уникнення покарання за нетверезе водіння поменшало. Якщо раніше розгляд справи мав термін три місяці і процес можна було затягнути, то тепер на розгляд є рік.

Якщо поліцейські ведуть безперервний відеозапис бодікамер, складати протокол можна без свідків.

– А також не вийде, що їх візьмуть на поруки чи закриють за малозначимістю, пошкодувавши, що в нього на утриманні може бути там 5 дітей, такого вже немає. Зараз не так просто уникнути цієї відповідальності, – розповів юрист Олег Огородник.

Кожен сподівається, що минеться. Але якщо навіть лише пригубивши алкоголю, став учасником ДТП не зі своєї вини, відповідальність зростає у рази.

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