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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Пишут в чатах и сидят на крышах: как выживают в затопленной Херсонщине

Абсолютно бесчеловечное преступление России – подрыв Каховской ГЭС – требует немедленной мировой реакции, об этом заявил президент Владимир Зеленский. В настоящее время 80 населенных пунктов под угрозой затопления. Без слез и боли невозможно смотреть на ситуацию, когда пожилые люди, дети, животные и все нажитое годами уходит под воду.

К спасению привлекли все силы, но многие местные не хотят покидать дома или выезжают максимум в Николаев. Фактически заблокированных людей в оккупации россияне бросили на произвол судьбы, и те на крышах домов сидят уже больше суток.

Только на правобережье Херсона под водой уже около 2 тыс. домов.

Идет ликвидация последствий теракта и эвакуация, люди пытаются спасти не только себя, но и животных. На левобережье люди умоляют о помощи – ВСУ приносят с помощью дронов им воду. Умоляют люди о помощи и в местных чатах, а с кем-то уже связи нет.

В зоне риска более 100 тыс. человек. Сейчас там остаются как минимум десятки тысяч, это подчеркнул Владимир Зеленский. Уничтоженное Каховское водохранилище – одно из самых больших в Украине, 18 млрд кубометров воды.

Президент Украины напомнил, что Каховская ГЭС и дамба были под оккупацией. Россияне ее заминировали, чтобы шантажировать мир и использовать наводнение как оружие. Поэтому мир должен опомниться.

Владимир Зеленский, Каховська ГЕС, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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