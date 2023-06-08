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Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Пишуть у чатах та сидять на дахах: як виживають у затопленій Херсонщині

Абсолютно нелюдський злочин Росії – підрив Каховської ГЕС – потребує негайної світової реакції, на цьому наголосив президент Зеленський. Натепер 80 населених пунктів під загрозою затоплення. Без сліз і болю неможливо дивитися на ситуацію, коли літні люди, діти, тварини та все нажите роками йде під воду.

До порятунку залучили всі сили, але чимало місцевих не хочуть покидати домівки, або виїжджають максимум до Миколаєва. Фактично заблокованих людей в окупації росіяни кинули напризволяще, і ті на дахах будинків сидять уже більше доби.

Лише на правобережжі Херсонщини під водою уже близько 2 тис. будинків.

Триває ліквідація наслідків теракту й евакуація, люди намагаються врятувати не лише себе, а й тварин. На лівобережжі люди благають про допомогу – ЗСУ приносять за допомогою дронів їм воду. Благають люди про допомогу і в місцевих чатах, а з кимось уже зв’язку немає.

Загалом у зоні ризику понад 100 тис. людей. Зараз там залишаються принаймні десятки тисяч, на цьому наголосив Володимир Зеленський. Знищене Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні, 18 млрд кубометрів води.

Президент України нагадав: Каховська ГЕС і дамба були під окупацією. Росіяни її замінували, аби шантажувати світ і використати повінь як зброю. Тому світ має отямитися.

Володимир Зеленський, Каховська ГЕС, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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