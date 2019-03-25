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Радаров TruCam станет больше: карта по областям

С сегодняшнего дня на украинских дорогах станет больше радаров TruCam. С 25-го марта добавятся еще 25 приборов для измерения скорости движения.

Теперь общее количество TruCam на дорогах – 75. Новые участки для контроля скорости появились в 17-ти областях. Между тем – патрульные жалуются на недисциплинированность украинских водителей. Даже несмотря на максимально открытый подход – сейчас составили уже 83 тыс. протоколов о превышении скорости.

Читайте: Где будут размещены радары TruCam (КАРТА)

Напомним, радары TruCam на отечественные дороги вернули в октябре прошлого года.

К слову, в Украине установили еще 20 радаров TruCam (КАРТА).

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