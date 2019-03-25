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Радарів TruCam побільшало: карта по областям

Відсьогодні на українських дорогах побільшає радарів TruCam. З 25-го березня додадуться ще 25 приладів для вимірювання швидкості руху.

Тепер загальна кількість TruCam на дорогах – 75. Нові ділянки для контролю швидкості з’явилися в 17-ти областях. Тим часом – патрульні нарікають на недисциплінованість українських водіїв. Навіть попри максимально відкритий підхід – нині склали вже 83 тис. протоколів про перевищення швидкості.

Читайте: Де будуть розташовані радари TruCam (КАРТА)

Нагадаємо, радари TruCam на вітчизняні дороги повернули торік у жовтні.

До слова, в Україні встановили іще 20 радарів TruCam (КАРТА).

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