Рай для студентов. Как работает уникальный образовательный городок в Катаре
В Катаре не нужно покидать дом чтобы учиться в лучших университетах мира. Недалеко от столицы Дохи построили целый образовательный городок. Здесь престижные заведения Парижа и Лондона, американские Джордж Таун и Карнеги Меллон.
Одно из самых богатых государств мира очень заботится об интеллектуальном уровне населения и вкладывает в образование миллиарды долларов. Конечно платить за свое обучение должны и студенты, зато никуда не нужно ехать.
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Конечно этот образовательный арсенал недешевый. Для иностранных студентов средняя цена за год более 10 тысяч долларов. Для местных – несколько меньше. Но сама страна вложила миллиарды на эту впечатляющую инфраструктуру, топовых международных профессоров и комфорт студентов. Чтобы молодежь не искала лучшей судьбы в Европе или Соединенных Штатах, а дома получила блестящее образование международного образца.
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