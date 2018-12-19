Рай для студентов. Как работает уникальный образовательный городок в Катаре

В Катаре не нужно покидать дом чтобы учиться в лучших университетах мира. Недалеко от столицы Дохи построили целый образовательный городок. Здесь престижные заведения Парижа и Лондона, американские Джордж Таун и Карнеги Меллон.

Одно из самых богатых государств мира очень заботится об интеллектуальном уровне населения и вкладывает в образование миллиарды долларов. Конечно платить за свое обучение должны и студенты, зато никуда не нужно ехать.

Читайте: Что будет с ценами на нефть после выхода Катара из ОПЕК

Конечно этот образовательный арсенал недешевый. Для иностранных студентов средняя цена за год более 10 тысяч долларов. Для местных – несколько меньше. Но сама страна вложила миллиарды на эту впечатляющую инфраструктуру, топовых международных профессоров и комфорт студентов. Чтобы молодежь не искала лучшей судьбы в Европе или Соединенных Штатах, а дома получила блестящее образование международного образца.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Катар ввел безвиз с Украиной.

Опубликовано Декабрь, 19 в 14:05



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.