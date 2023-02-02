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Ракетний обстріл Краматорська: під завалами шукають жінку

Петро Дем'янчук Марта Бондаренко редакторка стрічки

У Краматорську, де напередодні вночі у житловий будинок влучила російська ракета, тривають рятувальні роботи, адже під завалами може бути ще одна людина – жінка.

Про це в ефірі національного телемарафону ведучому Петру Дем’янчуку розповіла журналістка Тетяна Наконечна.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дістали трьох загиблих. Проте потім стало відомо, що третю людину медикам вдалося реанімувати – вона жива. А зранку, на жаль, знайшли ще одного загиблого.

Тому кількість загиблих залишається – три людини.

Наразі відомо про 22-х поранених, з них вісьмох госпіталізували.

– Остаточно відомо, що росіяни вдарили ракетою Іскандер у цей чотириповерховий будинок у центрі Краматорська. Сталося це напередодні о 21:45. Також вибухова хвиля пошкодила вісім сусідніх будинків, – розповіла журналістка.

У цьому будинку, куди влучила ракета, постійно проживало 20 осіб. 85% людей з нього виїхало. Людей, які лишилися без житла, приймають у місцевій школі. До 14-ї години обласна адміністрація отримає дані, скільки людей потребують прихистку.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що всі люди, які того потребуватимуть, отримають тимчасове житло.

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