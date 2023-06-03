Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах

С нового учебного года школы четырех украинских областей должны перейти на новые стандарты питания. Все лето школьные повара будут тренироваться на новейшем сложном оборудовании, чтобы в дальнейшем готовить блюда по рецептам от амбассадора украинской кухни Евгения Клопотенко. В Киевской области поварские курсы действуют уже, еще в трех регионах их готовятся начать.

Школьным поварам объясняют, как работать с новым оборудованием, которое им устанавливают согласно реформе. Но чтобы легко и качественно готовить еду для учеников – все повара сперва учат теорию. Полдня за партой, полдня на производстве.

День обучения на базе учреждений профессионально-технического образования должны пройти около 10 тыс. школьных поваров по всей стране. С каждым поваром будет работать специально подготовленный мастер.

— Это именно те люди, которые поделятся своей уверенностью. Очень хочется, чтобы они были, как вирусы, которые могли заразить своей уверенностью всех остальных, и это была действительно сеть людей, которые будут передавать свои знания, – отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

Одна из задач первой леди – чтобы у агентов перемен была работа. Следующие курсы в скором времени стартуют в Тернополе, а чуть позже такие же уроки для школьных поваров начнут в Полтаве и Одессе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.