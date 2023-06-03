Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах

Від нового навчального року школи чотирьох українських областей мають перейти на нові стандарти харчування. Усе літо шкільні кухарі тренуватимуться втілювати на новітньому складному обладнанні рецепти від амбасадора української кухні Євгена Клопотенка. На Київщині кухарські курси діють уже, ще в трьох регіонах готуються розпочати.

Шкільним кухарям пояснюють, як вправлятися з новим обладнанням, яке їм встановлюють відповідно до реформи. Та щоб легко і якісно готувати їжу для учнів – всі кухарі спершу вчать теорію. Півдня за партою, півдня на виробництві.

День навчання на базі закладів професійно-технічної освіти мають пройти майже 10 тис. шкільних кухарів по всій країні. З кожним кухарем буде працювати спеціально підготовлений майстер.

– Це саме ті люди, які поділяться своєю впевненістю. Дуже хочеться, щоб вони були як віруси, які могли заразити своєю впевненістю всіх інших, і це була дійсно мережа з людей, які будуть передавати свої знання, – зазначила перша леді України Олена Зеленська.

Одне із завдань першої леді – щоб в агентів змін була робота. Наступні курси незабаром стартують у Тернополі, а трохи згодом такі самі уроки для шкільних кухарів розпочнуть у Полтаві та Одесі.

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