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Дарина Реготун |

Рейтинг самых лучших городов Украины: где комфортнее жить

Накануне журнал Новое время опубликовал рейтинг городов Украины, где оценивали качество жизни. Результаты были получены через опрос с участием Международного республиканского института.

Среди главных критериев оценки были: состояние дорог, сбор мусора, наличие тротуаров, транспортная инфраструктура, пассажирский транспорт, экология, учреждения культуры, парки и парковки.

Возглавили рейтинг Винница, Луцк и Ивано-Франковск. Последними в списке стали Николаев, Черновцы и Херсон. Киев расположился на 18 месте.

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