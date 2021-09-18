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Дарина Реготун |

Рейтинг найкращих міст України: де комфортніше жити

Напередодні журнал Новое время опублікував рейтинг міст України, де оцінювали якість життя. Результати були отримані через опитування за участі Міжнародного республіканського інституту.

Серед головних критеріїв оцінки були: стан доріг, збір сміття, наявність тротуарів, транспортна інфраструктура, пасажирський транспорт, екологія, заклади культури, парки та паркування.

Очолили рейтинг Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ. Останніми у списку стали Миколаїв, Чернівці та Херсон. Київ розташувався на 18 місці.

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