Рейтинг найкращих міст України: де комфортніше жити
Напередодні журнал Новое время опублікував рейтинг міст України, де оцінювали якість життя. Результати були отримані через опитування за участі Міжнародного республіканського інституту.
Серед головних критеріїв оцінки були: стан доріг, збір сміття, наявність тротуарів, транспортна інфраструктура, пасажирський транспорт, екологія, заклади культури, парки та паркування.
Очолили рейтинг Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ. Останніми у списку стали Миколаїв, Чернівці та Херсон. Київ розташувався на 18 місці.
2021-09-18