Реконструкція Шулявського мосту: коли почнуть та чому люди проти

Шулявський міст у Києві і досі у небезпечному стані. Він весь у ямах, облущений, укріплений залізними заржавілими тросами і весь здригається від потоку машин.

Такий вигляд у Шулявського мосту останні два роки. Після того, як він втомився, і конструкції почали падати на машини, столична влада кілька разів обіцяла його закрити та розпочати ремонт. Але терміни постійно переносили.

У мерії переконують, цього разу ухвалили остаточне рішення і вже з наступного тижня на Шулявському шляхопроводі закипить робота. На цьому місці планують звести розв’язку у формі трилисника. Новий міст розширять на дві смуги: три в один бік і три в інший.

Будівництво нової розв’язки триватиме майже півтора року. Чиновники обіцяють здати його наприкінці 2020-го. На його спорудження місто витратить понад 800 мільйонів гривень. Щоправда, це лише попередня вартість.

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Нову розв’язку вже критикують громадські активісти. Мовляв, насправді місто за неї заплатить більше, ніж мільярд гривень. Бо мерія має ще домовитися з Фондом Держмайна про знесення одного з цехів заводу Більшовик. Активісти пропонують трирівневу. Кажуть, вона вдвічі дешевша, і люди не відчують незручностей під час будівництва.

Раніше Факти ICTV публікували перші фото проекту нового Шулявського моста.

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