Ремонт 6.5 тыс. км дорог. Как правительство и президент планируют восстановить путепроводы Украины

В начале марта правительство, по инициативе Офиса президента запустило проект Большая стройка, до конца 2020 года планировали восстановить более 6,5 тыс. км дорог. С госказны на это выделили рекордную сумму — 112 млрд грн. Но планы правительства оказались слишком амбициозными. В стране, банально, не хватило рабочих дорожных специальностей.

Большинство специалистов в поисках достойной зарплаты выехали на работу за границу. Поэтому власти пришлось думать, как вернуть людей. Помог коронавирус. Компании пытаются привлекать специалистов дополнительными преимуществами.

Чтобы улучшить ситуацию, Офис президента, правительство и Укравтодор подписали меморандум, в котором установили минимальную зарплату для дорожных ремонтников на уровне почти 10 тыс. грн. На такую ​​сумму может рассчитывать человек, который совсем ничего не умеет и выполняет лишь мелкую работу.

Укравтодор совместно с Rabota.ua создали интернет платформу. Поэтому новые возможности могут пригодиться тем, кто потерял работу из-за карантина.

Между тем в Укравтодоре надеются, что с задачами справятся.

Факты ICTV ранее писали о том, когда отремонтируют украинские дороги.