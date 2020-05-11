Ремонт 6.5 тис. км доріг. Як уряд та президент планують відновити шляхопроводи України

На початку березня уряд, за ініціативи Офісу президента запустив проект Велике будівництво, до кінця 2020 року планували відновити понад 6,5 тис. км доріг. З держскарбниці на це виділили рекордну суму – 112 млрд грн. Та плани урядовців виявились занадто амбітними. В країні, банально, не вистачило робітників дорожніх спеціальностей.

Більшість фахівців у пошуках гідної зарплати виїхала на роботу за кордон. Тож владі довелось думати, як повернути людей. Допоміг коронавірус. Компанії намагаються приваблювати фахівців додатковими перевагами.

Щоб покращити ситуацію, Офіс президента, уряд та Укравтодор підписали меморандум, у якому встановили мінімальну зарплату для дорожніх ремонтників на рівні майже 10 тис. грн. На таку суму може розраховувати людина, яка зовсім нічого не вміє і виконує лише дрібну роботу.

Укравтодор у співпраці з Rabota.ua створили інтернет платформу. Тож нові можливості можуть стати в пригоді тим, хто втратив роботу через карантин.

Тим часом в Укравтодорі сподіваються, що із завданнями впораються.

Факти ICTV раніше писали про те, коли відремонтують українські дороги.

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