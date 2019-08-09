Ремонт моста через Русановский пролив – Факты ICTV проверили, в чем задержка

Южный мост в столице снова закрывают на ремонт. Движение ограничат на неделю. Планируют изменить асфальтовое покрытие. Последний год работа кипит чуть ли не на всех автомобильных переправах через Днепр. Киевляне стоят в пробках, дорожники не укладываются в сроки. Факты ICTV проверили, как идет ремонт моста через Русановский пролив. Завершить работы там обещали до июня. Но продолжаются они и сейчас.

Год назад, дорожники уверяли, что в начале лета мост через Русановский пролив сдадут в эксплуатацию.

И почему так долго продолжаются работы, прораб объяснять на камеру отказался. А сами рабочие утверждают, работают почти в круглосуточном режиме. И за почти год, они сделали только половину. Когда завершат остальное – говорить не берутся.

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И этим летом на настоящие строительные площадки превратилось немало столичных переездов. То на них власть внимания не обращала, а сейчас закипела работа. Сегодня дорожники снова взялись за Южный мост. Хотя еще несколько месяцев назад там ремонт закончили. Но дорожники признаются, работают долго, потому что не хватает техники.

На этот раз перекрыли полосы на Левый берег столицы. Там коммунальщики решили положить новый асфальт. Правда, обещают справиться за неделю.

Тяжко и тем, кто ездит по проспекту Степана Бандеры. Там устроили грандиозный ремонт за все времена. На магистрали полностью обновят покрытие, бордюры и дождевую канализацию. Также планируется обустроить новые тротуары.

Правда, водители понимают, ремонтировать надо, но их пугает, что осенью Киев полностью будет парализован. А в планах мэрии, перекрыть и мост Патона.

К слову, из-за “стратегического” секонд-хенда новый Шулявский мост может стать копией старого.

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