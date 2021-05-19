Ремонты и закупка антисептиков: как готовят к сезону николаевские курорты

Николаевские курорты Черноморского побережья готовят к приему отдыхающих.

В пансионатах и гостиницах продолжаются ремонты и перестройки. Отдыхающих ждут даже в эпидемию коронавируса и обещают соблюдать карантинные ограничения.

В Коблево, несмотря на строительные работы и закрытые кафе и магазины, можно найти открытый отель с питанием.

– В Рыбаковке из отдыхающих разве что чайки, – шутит продавец магазина.

Здесь неглубокое море, нет ночных клубов и дискотек, поэтому отдых тихий семейный. Гостей традиционно ожидают в конце июня.

Чтобы привлечь отдыхающих сейчас, снизили стоимость номеров. В высокий сезон обещают держать цены на прошлогоднем уровне.

Больше всего владельцы баз отдыха боятся, что красная карантинная зона остановит отдых. Поэтому уже запасаются антисептиками и масками.

В Госпродпотребслужбе обещают почти ежедневно выборочно проверять пансионаты на соблюдение карантинных требований.

Немногочисленные отдыхающие обратили внимание на мусор, разбитые дороги и недостаточное освещение. Городские власти обещали все исправить до конца мая.

Стартует же летний сезон на курортах черноморского побережья Николаевщины с середины июня.

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Фото: Depositphotos

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