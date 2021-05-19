Ремонты и закупка антисептиков: как готовят к сезону николаевские курорты
Николаевские курорты Черноморского побережья готовят к приему отдыхающих.
В пансионатах и гостиницах продолжаются ремонты и перестройки. Отдыхающих ждут даже в эпидемию коронавируса и обещают соблюдать карантинные ограничения.
В Коблево, несмотря на строительные работы и закрытые кафе и магазины, можно найти открытый отель с питанием.
– В Рыбаковке из отдыхающих разве что чайки, – шутит продавец магазина.
Здесь неглубокое море, нет ночных клубов и дискотек, поэтому отдых тихий семейный. Гостей традиционно ожидают в конце июня.
Чтобы привлечь отдыхающих сейчас, снизили стоимость номеров. В высокий сезон обещают держать цены на прошлогоднем уровне.
Больше всего владельцы баз отдыха боятся, что красная карантинная зона остановит отдых. Поэтому уже запасаются антисептиками и масками.
В Госпродпотребслужбе обещают почти ежедневно выборочно проверять пансионаты на соблюдение карантинных требований.
Немногочисленные отдыхающие обратили внимание на мусор, разбитые дороги и недостаточное освещение. Городские власти обещали все исправить до конца мая.
Стартует же летний сезон на курортах черноморского побережья Николаевщины с середины июня.
Куда поехать на море в Украине в 2021 году
В 2021 году из-за пандемии коронавируса ограничены поездки во многие курортные страны мира.
В связи с этим Факты ICTV подготовили пять лучших локаций у моря в Украине.
Подробнее о том, куда поехать на море в Украине в 2021 году, читайте в нашем материале.
Фото: Depositphotos