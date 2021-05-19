Куда поехать на море в Украине: 5 недорогих локаций

Май почти закончился, а это значит, что настала пора подыскивать, куда бы поехать отдохнуть в Украине на море.

Пандемия коронавируса сделала невозможными поездки во многие курортные страны мира.

Куда лучше поехать на море в Украине в 2021 году — дальше в материале.

Арабатская стрелка

Азовское море

Считается, что Арабатская стрелка — идеальное место для летнего отдыха с детьми.

С началом курортного сезона базы отдыха и пансионаты встречают гостей недорогими ценами и скидками на проживание.

Цены (с 1 человека)

Эконом — 100 грн в сутки;

Стандарт — 150 грн в сутки;

Люкс (номер с санузлом) — 250 грн в сутки.

Цены на коттеджи на 4-5 человек варьируются от 1250 до 1800 за сутки.

Средняя цена за трехразовое питание составляет 200 грн в сутки на одного человека.

Что посмотреть

Арабатская стрелка расположена в пределах населенных пунктов Геническ, Стрелковое, Счастливцево и Генгорка.

Среди достопримечательностей — несколько уникальных озер, дельфинарий (билеты от 180 до 200 грн, фото с дельфинами — еще 200 грн) и сафари-парк (билет стоит 250 грн, скидки для детей и участников АТО).

Затока

Черное море

Курорт Затока является едва ли не самым популярным местом для отдыха на Черном море.

Кроме дорогих баз и пансионатов, можно найти и бюджетные варианты, однако расстояние до моря, вероятнее всего, будет больше.

Цены (с 1 человека)

С мая и до конца июня отдых в Затоке является самым дешевым за весь курортный сезон.

Чтобы сэкономить, можно остановиться в гостевом домике или мини-отеле.

2-3-4-местные номера люкс – 200 грн в сутки;

2-3-4-местные номера люкс с балконом — 250 грн в сутки.

Более дорогие варианты обойдутся в 420-800 грн.

Что посмотреть

Затока известна не только морскими развлечениями (катание на водных катамаранах, скутерах и бананах), но и шумными дискотеками – Посейдон, Клаб-Хаус, Гранит, Старфиш и многие другие.

Также есть немало локаций, где можно взять напрокат необходимый инвентарь и отправиться на рыбалку: в Затоке можно поймать бычка, камбалу, катрана, а если сходить на лиманы – там будут караси, карпы и лещи.

Любителям интеллектуального отдыха понравятся экскурсии в одесские катакомбы, знаменитую Белгород-Днестровскую крепость (входной билет — 80 грн) или Центр культуры вина Шабо (групповые экскурсии стоят от 200 до 280 грн).

Урзуф

Азовское море

Поселок Урзуф расположен в Мариупольском районе Донецкой области.

Урзуф достаточно большой, поэтому обязательно стоит поинтересоваться удаленностью места отдыха от моря.

Цены (с 1 человека)

Проживание в гостевых домиках у моря стоит от 100 грн в сутки с человека, без учета питания.

А вот стоимость проживания в коттеджах на 4-6 человек колеблется в пределах 900-1900 грн в зависимости от даты бронирования. Цена растет в разгар курортного сезона.

Что посмотреть

Если вы приехали в Урзуф с детьми, обязательно посетите местный луна-парк.

Также в поселке есть старейший православный храм Приазовья — церковь святого Архистратига Михаила.

Железный Порт

Черное море

Популярный курорт, расположенный в Голопристанском районе Херсонской области на краю степи.

Местные жители убеждают, что здесь море часто напоминает настоящий океан: здесь нередко бывают штормы, а также есть много действительно глубоких участков моря.

Цены (с 1 человека)

Средняя цена на проживание в 4 и 5-местных домиках составляет 150-200 грн с человека.

На цену влияет не только расстояние до моря, но и наличие санузла.

Также цены на отдых в Железном Порту регулирует время курортного сезона.

Что посмотреть

Одним из самых интересных развлечений в Железном Порту считаются полеты на парашюте, который прикрепляется к катеру.

Также туристам предлагают экскурсию в одну из паланок Запорожской Сечи (село Геройское), посмотреть руины Збурьевской крепости и поехать в биосферный заповедник Аскания-Нова.

Остров Джарылгач

Черное море

Этот вариант отдыха понравится тем, кто хочет отдохнуть от социума и не боится отсутствия “благ цивилизации”.

На остров можно попасть только на катере или теплоходе, а с собой лучше взять газовую лампу, аптечку и большой зонт, чтобы не обгореть на солнце.

Цены (с 1 человека)

На острове есть кемпинг, который предлагает туристам несколько вариантов проживания.

Проживание и питание (базовый пакет) – 430 грн в сутки.

Палатка и базовый пакет – 450 грн в сутки.

Палатка, набор для сна и базовый пакет – 500 грн в сутки.

Пакет Мечта (кроме всего вышеперечисленного, лучшее место на пляже и гамак для удобства) – 600 грн в сутки.

Что посмотреть

На острове разрешено рыбачить: в открытом море можно поймать бычка, камбалу, пеленгаса и кефаль.

К побережью часто приплывают дельфины, и почти никто из туристов не возвращается с отдыха без фото с ними.

Также есть возможность посетить монаха в деревянной церквушке у моря.

Фото: Аrabatka, Kirillovka