Куда поехать на море в Украине: 5 недорогих локаций

Май почти закончился, а это значит, что настала пора подыскивать, куда бы поехать отдохнуть в Украине на море.
Пандемия коронавируса сделала невозможными поездки во многие курортные страны мира.
Куда лучше поехать на море в Украине в 2021 году — дальше в материале.
Арабатская стрелка
Азовское море
Считается, что Арабатская стрелка — идеальное место для летнего отдыха с детьми.
С началом курортного сезона базы отдыха и пансионаты встречают гостей недорогими ценами и скидками на проживание.
Цены (с 1 человека)
- Эконом — 100 грн в сутки;
- Стандарт — 150 грн в сутки;
- Люкс (номер с санузлом) — 250 грн в сутки.
Цены на коттеджи на 4-5 человек варьируются от 1250 до 1800 за сутки.
Средняя цена за трехразовое питание составляет 200 грн в сутки на одного человека.
Что посмотреть
Арабатская стрелка расположена в пределах населенных пунктов Геническ, Стрелковое, Счастливцево и Генгорка.
Среди достопримечательностей — несколько уникальных озер, дельфинарий (билеты от 180 до 200 грн, фото с дельфинами — еще 200 грн) и сафари-парк (билет стоит 250 грн, скидки для детей и участников АТО).
Затока
Черное море
Курорт Затока является едва ли не самым популярным местом для отдыха на Черном море.
Кроме дорогих баз и пансионатов, можно найти и бюджетные варианты, однако расстояние до моря, вероятнее всего, будет больше.
Цены (с 1 человека)
С мая и до конца июня отдых в Затоке является самым дешевым за весь курортный сезон.
Чтобы сэкономить, можно остановиться в гостевом домике или мини-отеле.
- 2-3-4-местные номера люкс – 200 грн в сутки;
- 2-3-4-местные номера люкс с балконом — 250 грн в сутки.
Более дорогие варианты обойдутся в 420-800 грн.
Что посмотреть
Затока известна не только морскими развлечениями (катание на водных катамаранах, скутерах и бананах), но и шумными дискотеками – Посейдон, Клаб-Хаус, Гранит, Старфиш и многие другие.
Также есть немало локаций, где можно взять напрокат необходимый инвентарь и отправиться на рыбалку: в Затоке можно поймать бычка, камбалу, катрана, а если сходить на лиманы – там будут караси, карпы и лещи.
Любителям интеллектуального отдыха понравятся экскурсии в одесские катакомбы, знаменитую Белгород-Днестровскую крепость (входной билет — 80 грн) или Центр культуры вина Шабо (групповые экскурсии стоят от 200 до 280 грн).
Урзуф
Азовское море
Поселок Урзуф расположен в Мариупольском районе Донецкой области.
Урзуф достаточно большой, поэтому обязательно стоит поинтересоваться удаленностью места отдыха от моря.
Цены (с 1 человека)
Проживание в гостевых домиках у моря стоит от 100 грн в сутки с человека, без учета питания.
А вот стоимость проживания в коттеджах на 4-6 человек колеблется в пределах 900-1900 грн в зависимости от даты бронирования. Цена растет в разгар курортного сезона.
Что посмотреть
Если вы приехали в Урзуф с детьми, обязательно посетите местный луна-парк.
Также в поселке есть старейший православный храм Приазовья — церковь святого Архистратига Михаила.
Железный Порт
Черное море
Популярный курорт, расположенный в Голопристанском районе Херсонской области на краю степи.
Местные жители убеждают, что здесь море часто напоминает настоящий океан: здесь нередко бывают штормы, а также есть много действительно глубоких участков моря.
Цены (с 1 человека)
Средняя цена на проживание в 4 и 5-местных домиках составляет 150-200 грн с человека.
На цену влияет не только расстояние до моря, но и наличие санузла.
Также цены на отдых в Железном Порту регулирует время курортного сезона.
Что посмотреть
Одним из самых интересных развлечений в Железном Порту считаются полеты на парашюте, который прикрепляется к катеру.
Также туристам предлагают экскурсию в одну из паланок Запорожской Сечи (село Геройское), посмотреть руины Збурьевской крепости и поехать в биосферный заповедник Аскания-Нова.
Остров Джарылгач
Черное море
Этот вариант отдыха понравится тем, кто хочет отдохнуть от социума и не боится отсутствия “благ цивилизации”.
На остров можно попасть только на катере или теплоходе, а с собой лучше взять газовую лампу, аптечку и большой зонт, чтобы не обгореть на солнце.
Цены (с 1 человека)
На острове есть кемпинг, который предлагает туристам несколько вариантов проживания.
- Проживание и питание (базовый пакет) – 430 грн в сутки.
- Палатка и базовый пакет – 450 грн в сутки.
- Палатка, набор для сна и базовый пакет – 500 грн в сутки.
- Пакет Мечта (кроме всего вышеперечисленного, лучшее место на пляже и гамак для удобства) – 600 грн в сутки.
Что посмотреть
На острове разрешено рыбачить: в открытом море можно поймать бычка, камбалу, пеленгаса и кефаль.
К побережью часто приплывают дельфины, и почти никто из туристов не возвращается с отдыха без фото с ними.
Также есть возможность посетить монаха в деревянной церквушке у моря.
Фото: Аrabatka, Kirillovka