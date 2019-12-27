Остатки людей развешивали на ветках. История традиции ставить елку на Новый год

Истории про елочку стоят того, чтобы их печатали на страницах изданий. Оказывается, новогоднюю красавицу в древние времена почитали почти как божество, а пошло все из Германии. Традиция с деревом распространялась миром очень медленно. Английский принц Альберт сделал рождественскую елку модной в Англии в середине XIX века. Примерно тогда же начали украшать дерево и в Украине.

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По преданию, к елкам даже приносили человеческие жертвы, а остатки развешивали. И по одной из версий, современные яркие гирлянды – это упоминание о древних языческих ритуалах. Это уже потом, елку украшали различными игрушками, шариками, ангелами и интересно, что у каждого украшения тоже есть история. Больше об истории новогодней елки – в сюжете Елены Астаховой.

Факты ICTV ранее писали о том, почему в Эстонии можно законно срубить елку в лесу и какие правила.

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