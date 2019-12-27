Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Остатки людей развешивали на ветках. История традиции ставить елку на Новый год

Истории про елочку стоят того, чтобы их печатали на страницах изданий. Оказывается, новогоднюю красавицу в древние времена почитали почти как божество, а пошло все из Германии. Традиция с деревом распространялась миром очень медленно. Английский принц Альберт сделал рождественскую елку модной в Англии в середине XIX века. Примерно тогда же начали украшать дерево и в Украине.

Читайте: Какими были главные елки страны от 1998 года

По преданию, к елкам даже приносили человеческие жертвы, а остатки развешивали. И по одной из версий, современные яркие гирлянды – это упоминание о древних языческих ритуалах. Это уже потом, елку украшали различными игрушками, шариками, ангелами и интересно, что у каждого украшения тоже есть история. Больше об истории новогодней елки – в сюжете Елены Астаховой.

Факты ICTV ранее писали о том, почему в Эстонии можно законно срубить елку в лесу и какие правила.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Традиционные носки и вареная груша: как празднуют католическое Рождество в Украине
Какие елки выбирают американцы на Рождество и сколько они стоят
Колбаса на елках и город из пряников. Как украсили города мира к Новому году
Когда нужно ставить елку на Новый год 2020
Ярмарка, глинтвейн и новогоднее настроение: как открывали главную елку в Киеве
Какими были главные елки страны от 1998 года
Фейерверк и бенгальские огни: открытие новогодней елки в Киеве
Когда в Киеве зажгут новогоднюю елку: дата и программа мероприятий

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка