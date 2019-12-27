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Рештки людьских жертв розвішували на гілках. Історія традиції ставити ялинку на Новий рік

Історії про ялинку варті, щоб їх друкували на шпальтах видань. Виявляється, новорічну красуню у давні часи шанували, ледь, як не божество, а пішло усе . Традиція з деревом поширювалась світом дуже  повільно. Англійський принц Альберт зробив різдвяну ялинку модною в Англії всередині XIX століття. Приблизно тоді ж почали прикрашати дерево і в Україні.

Читайте: Якими були головні ялинки країни від 1998 року

За переказами, до ялинок навіть приносили людські жертви, а  рештки розвішували.  І за однією із версій, сучасні яскраві гірлянди – це згадка про давній язичницький ритуал.  То вже потім, ялинку прикрашали різними іграшками, кульками, янголами і цікаво, що у кожної прикраси теж є історія. Більше про історію новорічної ялинки – у сюжеті Олени Астахової.

Факти ICTV раніше писали про те, ому в Естонії можна законно зрубати ялинку в лісі та які правила.

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