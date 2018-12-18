Резолюция ООН по Крыму и Азовскому морю: чего ждать Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила милитаризацию русскими Крыма, силовой захват украинских моряков и судов, строительство моста через Керченский пролив и блокировки движения коммерческих судов.

Москву призвали прекратить оккупацию украинского полуострова.

– Цель поправки – исказить факты, запутать и сорвать принятие украинской резолюции, за которую мы вскоре будем голосовать. Текст вызывает обманчивое впечатление, что на протяжении инцидента было нарушено территориальные воды. Мы должны четко заявить: таких нарушений не было, – говорит Джонатан Аллен, заместитель представителя Великобритании в ООН.

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Напомним, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Крыма, и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

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