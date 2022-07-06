Результаты конференции в Лугано: послевоенную Украину отстроят более 10 стран мира – Немчинов

Более 40 стран подписали декларацию в Лугано по восстановлению Украины. Присоединились также международные организации, такие как Европейский инвестиционный банк и Организация экономического сотрудничества и развития. Документ стал итогом состоявшейся в Швейцарии Международной конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие планировалось заранее и должно было быть посвящено продвижению реформ в нашей стране.

– Мы как команда представляли два блока вопросов. Один – это стратегический уровень и план восстановления страны по более чем 10 направлениям на ближайшие 10 лет. Второй – план, представляющий конкретные проекты на приблизительную сумму $750 млрд, которые будут реализовываться в вполне конкретных проектах, — говорит министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Денис Шмыгаль рассказал на конференции, что Украина будет эти деньги координировать, но понятно, что поскольку доноры будут североамериканские и европейские, то, вероятно, будут какие-то небольшие офисы связанные с привлечением и сотрудничеством с крупными инвесторами.

— Два основных приоритета, с чего будут начинать послевоенное восстановление – это национальная безопасность и европейская интеграция.

По словам министра Кабинета министров Украины Олег Немчинов $750 млрд – это стоимость тех 850 проектов, которые были представлены в Лугано. Это стратегические проекты. Но есть и текущая деятельность по восстановлению территорий, и эти расходы в $750 млрд не входят. Мы не можем предположить, что враг еще разрушит. Поэтому сумма общего ущерба будет продолжать расти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.