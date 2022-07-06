Результати конференції в Лугано: повоєнну Україну відбудують понад 10 країн світу – Немчінов

Понад 40 країн підписали декларацію в Лугано щодо відновлення України. Долучилися також міжнародні організації такі, як Європейський інвестиційний банк та Організація економічного співробітництва та розвитку. Документ став підсумком Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася у Швейцарії. Захід планувався заздалегідь і мав бути присвячений просуванню реформ у нашій країні.

– Ми як команда представляли два блоки питань. Один – це стратегічний рівень і план відновлення країни за понад 10 напрямками на найближчі 10 років. Другий – план, який представляє конкретні проєкти на приблизну суму $750 млрд, які будуть реалізовуватися в цілком конкретних проєктах, – говорить міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Денис Шмигаль розповів на конференції, що Україна буде ці гроші координувати, але зрозуміло, що оскільки донори будуть північноамериканські та європейські, то ймовірно будуть якісь невеличкі офіси пов’язані із залученням і співпрацею із великими інвесторами.

– Два основні пріоритети, з чого будуть починати післявоєнну відбудову – це національна безпека та європейська інтеграція.

За словами міністра Кабінету міністрів України Олег Немчінов $750 млрд – це вартість тих 850 проєктів, які були презентовані в Лугано. Це стратегічні проєкти. Але є і поточна діяльність з відбудови територій і ці витрати в $750 млрд не входять. Ми не можемо передбачити, що ворог зруйнує ще. Тому сума загальної шкоди буде продовжувати рости.

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