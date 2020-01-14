РФ должна последовать примеру Ирана и признать вину за MH 17 – Европарламент

Россия должна взять пример с Ирана, который признал, что сбил украинский Boeing, и так же взять ответственность за расстрел над Донбассом рейса MH 17. Об этом говорили сегодня в Европарламенте.

Но есть одна разница – Россия грубо нарушает международное право, имея ядерное оружие, а вот у Ирана атомной бомбы пока нет, но Тегеран ее готов создать.

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Из-за политики Дональда Трампа, Иран вышел из антиядерного соглашения.

О дискуссии в Страсбурге узнавала наша коллега с Радио Свобода Евгения Руденко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что не так с “доказательствами” РФ по MH17.

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