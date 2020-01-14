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РФ має взяти приклад з Ірану і визнати провину у збитті MH 17 – Європарламент

Росія має взяти приклад з Ірану, який визнав, що збив український Boeing, і так само взяти відповідальність за розстріл над Донбасом рейсу MH 17. Про це говорили сьогодні в Європарламенті.

Але є одна різниця – Росія грубо порушує міжнародне право, бо  має ядерну зброю, а от в Ірану атомної бомби поки не має, але Тегеран її готовий створити.

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Через політику Дональда Трампа, Іран вийшов з антиядерної угоди.

Про дискусії у Стразбурзі дізнавалась наша колега з Радіо Свобода Євгенія Руденко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що не так з “доказами” РФ по MH17.

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