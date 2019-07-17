Путин, как ты мог? 5 лет после катастрофы MH17 родственники жертв ждут наказания виновных

Пять лет без конкретных ответов и без наказанных. В этот день 2014 года в небе над Донбассом боевики сбили малазийский боинг. Погибли 298 человек. Пять лет их родные ждут только одного – чтобы виновных привлекли к ответственности.

17 июля 2014 – Донецкая область. После обеда над Торезом поднимается черный дым. Через несколько минут после трагедии российские пропагандисты спешат торжествовать. Сообщают об уничтожении еще одного украинского самолета.

И уже потом, когда понимают, что самолет гражданский сразу меняют сообщения.

Борт следовал из Амстердама в малазийскую столицу Куала – Лумпур. Все 283 пассажира из разных стран и 15 членов экипажа погибли.

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За 5 лет расследования ни у родных, ни у следствия сомнений не осталось – именно Россия причастна к катастрофе самолета МН 17. Более того следствие установило – БУК принадлежит 53 зенитной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил в Курске.

В списке обвиняемых почти сотня имен. Но пока озвучивают четырех подозреваемых. Это трое россиян: бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин – известный как Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший подполковник Вооруженных сил России – Олег Пулатов и гражданин Украины – Леонид Харченко, он был командиром разведывательного батальона ДНР.

От России за все 5 лет никакой помощи в расследовании. Наоборот – постоянные препятствия следствию, – говорит Елена Зеркаль, которая защищает Украину в международном суде ООН.

К слову, пять лет катастрофе MH17 – как шло расследование и кого подозревают.

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