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РФ шпионит за Украиной со спутников: сколько их и можно ли сбить

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Координатор космических программ группы проектов Noosphere Наталья Боротканич рассказала про спутник Хайям, который запускает РФ, чтобы шпионить за Украиной.

Наталья отметила, что иранский спутник способен видеть объекты на земле, размеры которого больше 1-2 метров. Это не уникальная технология, поскольку на сегодняшний день в мире есть лучше.

— Есть разрешение коммерческих американских спутников, например — 50 сантиметров… Поэтому спутник Хайям не может что-то кардинально изменить, но учитывая, что у России достаточно ограниченные возможности по спутниковому наблюдению, то любой спутник — плюс в их разведку, — отметила Боротканич.

Говорит, хотелось бы, чтобы Иран не допустил возможности использования этого спутника. Отмечает, контролировать спутник сможет его обладатель — Иран, в том случае, если РФ решит использовать его без разрешения.

— Можно ли контролировать это с земли — сложно, но стоит помнить, что пролет спутника, а именно время, когда он будет находиться над Украиной, будет известно. Видеть доказательства того, поступают ли с него данные и использует ли их страна-агрессор в своих целях возможно, но на прямую видеть, что он сделал фото земли — нет, — сказала Наталья.

Отмечает, сейчас около 500 спутников наблюдают за нашей планетой, поэтому каждый из них пролетает как над территорией Украины, так и над РФ.

Боротканич добавила, что по их данных у РФ сейчас до 20 спутников на орбите, но большинство из них было запущено 10 лет назад.

— Их ресурс 7-8 лет, основная масса должна была выйти из строя. Точной информации нет. Мы знаем, что РФ не владеет технологией сверхвысоким разрешением, которым обладают наши партнеры и предоставляют нам информацию. В феврале Россия запустила спутник, вероятно, он из тех, который следит за землей. Поэтому один активный аппарат точно есть, — отметила Наталья.

Добавляет, сегодня мешать работе спутников можно, в космической сфере это даже тренд.

— Мы это называем спутниковыми войнами. Есть несколько вариантов — глушить информацию или заниматься хакерскими атаками… Что касается того, чтобы незаметно противодействовать или защищаться – невозможно. Помехи можно создавать, но на незначительной территории, на сегодняшний день это неэффективно, — подытожила координатор космических программ.

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