РФ шпигує за Україною з супутників: скільки їх та чи можна збити

Координатор космічних програм групи проєктів Noosphere Наталія Боротканич розповіла про супутник Хайям, який запускає РФ, щоб шпигувати за Україною.

Наталія зауважила, що іранський супутник здатний бачити об’єкти на землі, розміри якого понад 1-2 метрів. Це не унікальна технологія, оскільки на сьогоднішній день у світі є кращі.

– Є дозвіл комерційних американських супутників, наприклад – 50 сантиметрів… Тому супутник Хайям не може щось кардинально змінити, але враховуючи, що Росія має доволі обмежені можливості за супутниковим спостереженням, то будь-який супутник – плюс у їхню розвідку, – зазначила Боротканич. .

Каже, хотілося б, щоб Іран не допустив можливості використання цього супутника. Наголошує, що контролювати супутник зможе його власник – Іран, у разі, якщо РФ вирішить використовувати його без дозволу.

– Чи можна контролювати це із землі – складно, але варто пам’ятати, що проліт супутника, а саме час, коли він перебуватиме над Україною, буде відомий. Бачити докази того, чи надходять із нього дані та чи використовує їх країна-агресор у своїх цілях можливо, але на пряму бачити, що він зробив фото землі – ні, – сказала Наталя.

Наголошує, наразі близько 500 супутників спостерігають за нашою планетою, тож кожен із них пролітає як над територією України, так і над РФ.

Боротканич додала, що за їхніми даними в РФ зараз до 20 супутників на орбіті, але більшість із них було запущено 10 років тому.

– Їхній ресурс 7-8 років, основна маса повинна була вийти з ладу. Точної інформації немає. Ми знаємо, що РФ не володіє технологією надвисоким дозволом, який мають наші партнери і надають нам інформацію. У лютому Росія запустила супутник, ймовірно, він із тих, хто стежить за землею. Тому один активний апарат є точно, – зазначила Наталя.

Додає, що сьогодні заважати роботі супутників можна, у космічній сфері це навіть тренд.

– Ми це називаємо супутниковими війнами. Є кілька варіантів – глушити інформацію чи займатися хакерськими атаками… Що стосується того, щоб непомітно протидіяти чи захищатися – неможливо. Перешкоди можна створювати, але на незначній території, на сьогоднішній день це неефективно, – підсумувала координатор космічних програм.

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