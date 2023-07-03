РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Об этом заявил представитель Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении находятся российские Воздушно-десантные войска, механизированные и подразделения так называемого боевого армейского резерва Барс, а также роты Шторм Z. Там происходит больше всего вражеских обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии.

На Лимано-Купянском направлении враг 595 раз обстрелял украинские позиции, совершил восемь штурмов позиций ВСУ и 16 авианалетов. Во время отбивания штурмов 57 оккупантов были уничтожены, 78 получили ранения, трое взяты в плен.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении находятся около 50 тыс. российских военных. В то же время украинские воины на Востоке уничтожили вражеский танк Т-72, 2 БМП, БТР 80, гаубицу Д-30 и полевой склад с боеприпасами РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.