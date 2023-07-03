РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це заявив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, на Лимано-Куп’янському напрямку перебувають російські Повітряно-десантні війська, механізовані та підрозділи так званого бойового армійського резерву Барс, а також роти Шторм Z. Там відбувається найбільше ворожих обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог 595 разів обстріляв українські позиції, здійснив вісім штурмів позицій ЗСУ та 16 авіанальотів. Під час відбиття штурмів 57 окупантів було знищено, 78 дістали поранення, трьох узято в полон.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку перебуває близько 50 тис. російських військових. Водночас українські воїни на Сході знищили ворожий танк Т-72, 2 БМП, БТР 80, гаубицю Д-30 і польовий склад із боєприпасами РФ.

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