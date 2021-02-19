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Годовщина столкновений в Новых Санжарах: что здесь говорят о коронавирусе

20 февраля — годовщина митингов в Новых Санжарах Полтавской области, когда местные жители выступили против пребывания в медцентре Нацвардии украинцев, которых эвакуировали из китайского Уханя.

Они забросали камнями автобусы, в которых их соотечественники возвращались домой, блокировали дороги и жгли шины. В результате столкновений пострадали 10 человек. О Новых Санжарах тогда говорил чуть ли не весь мир, однако это тот случай, когда стыдно было всей стране.

За год пятерых активных участников массовых беспорядков приговорили к 5 годам лишения свободы условно, еще четверо, которые блокировали транспорт, суд обязал уплатить штрафы.

Сейчас же Новые Санжары — не узнать. Здесь ничего не напоминает о событиях годичной давности.

Поселковый голова Геннадий Супрун, который тогда был еще районным депутатом, также был на стороне протестующих.

— Мы не против эвакуированных были, мы были против того, что людям не объяснили, почему эвакуированных людей должны размещать в учреждении в центре поселка, — объяснил он.

По его словам, они боялись, что коронавирус инфицирует воду или долетит до жилых домов. Однако вирус появился здесь только в августе. Сейчас на весь район 25 больных.

А в медицинском центре Нацгвардии говорят, что благодаря тем событиям получили средства на оборудование и ремонт, поэтому не жалеют, что согласились принять эвакуированных из Китая.

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20 февраля 2020 года 94 человека, прибывших из Китая, несколькими автобусами в сопровождении полиции отправили в Новые Санжары, где они должны были пройти 14-дневную обсервацию. Местным жителям это не понравилось.

Когда автобусы заехали в город, зажгли шины у медцентра и забаррикадировали дорогу. Силовикам пришлось оттеснять разъяренную толпу, произошли столкновения, в автобусы с невинными людьми полетели камни. После нескольких часов противостояния колонне удалось заехать в медцентр.

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