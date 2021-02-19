Річниця сутичок у Нових Санжарах: що тут кажуть про коронавірус

20 лютого – річниця мітингів у Нових Санжарах Полтавської області, коли місцеві жителі виступили проти перебування у медцентрі Нацгвардії українців, яких евакуювали з китайського Уханю.

Вони закидали камінням автобуси, в яких їхні співвітчизники поверталися додому, блокували дороги та палили шини. Внаслідок сутичок постраждали 10 людей. Про Нові Санжари тоді говорив ледь не весь світ, проте це той випадок, коли соромно було всій країні.

За рік п`ятьох активних учасників масових заворушень засудили до 5 років позбавлення волі умовно, ще чотирьох, які блокували транспорт, суд зобов`язав сплатити штрафи.

Нині ж Нові Санжари – не впізнати. Тут нічого не нагадує про події річної давнини.

Селищний голова Геннадій Супрун, який тоді був ще районним депутатом, також був на боці протестувальників.

– Ми не проти евакуйованих були, ми були проти того, що людям не пояснили, чому евакуйованих людей мають розміщувати у закладі у центрі селища, – пояснив він.

За його словами, вони боялися, що коронавірус інфікує воду або долетить до житлових будинків. Проте вірус з`явився тут тільки в серпні. Нині на весь район 25 хворих.

А в медичному центрі Нацгвардії кажуть, що завдяки тим подіям отримали кошти на обладнання та ремонт, тому не шкодують, що погодилися прийняти евакуйованих із Китаю.

20 лютого 2020 року 94 людини, які прибули з Китаю, кількома автобусами в супроводі поліції відправили до Нових Санжар, де вони мали пройти 14-денну обсервацію. Місцевим жителям це не сподобалось.

Коли автобуси заїхали в місто, запалили шини біля медцентру і забарикадували дорогу. Силовикам довелося відтісняти розлючений натовп, сталися сутички, в автобуси з невинними людьми полетіло каміння. Після кількох годин протистоянь колоні вдалося заїхати до медцентру.