Годовщина трагедии Ми-8 над Славянском: каким был генерал-майор Кульчицкий

29 мая прошло ровно пять лет с тех пор как российские террористы сбили вертолет Нацгвардии во главе с генерал-майором Сергеем Кульчицким на Востоке Украины. Всего тогда погибло 12 человек.

Именно пять лет назад, 29 мая 2014 года , вертолет Нацгвардии Украины Ми-8 во главе с легендарным генерал-майором Сергеем Кульчицким привез провизию и военных для ротации на гору Карачун, за которую с апреля 2014 года велись тяжелые бои. Во время взлета террористы сбили вертолет.

В вертолете тогда погибло 6 работников спецроты милиции и 6 нацгвардейцев. Среди них генерал-майор Сергей Кульчицкий. Именно его военные называли боевым отцом добровольцев, которые первыми согласились защищать Украину. Именно он занимался тактической и физической подготовкой нацгвардейцев, батальон прошел пришвидшений курс и отправился уже подготовленным в зону АТО. Кульчицкий жил с солдатами в палатке, ел одну пищу и был на равных с каждым, говорят его собратья.

Единственный, кому удалось выжить был второй пилот Александр Макеенко. Он вспоминает, как в вертолет попал снаряд, а место падения воздушной машины окружили террористы и украинские военнослужащие 2 часа отражали атаку. 29 мая министр внутренних дел Арсен Аваков наградил его знаком отличия МВД – огнестрельным оружием.

Уже посмертно генералу-майору Кульчицкого было присвоено звание Героя Украины, остальных погибших – орден за мужество 1 степени.

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Именем Кульчицкого были названы улицы во Львове, Ивано-Франковске и Вышгороде, на месте падения вертолета установлен памятный крест и памятный камень, а чуть ниже, просто вблизи трассы между мирными сейчас Славянском и Краматорском 29 мая открыли мемориал, где поименно вспомнили каждого погибшего.

Напомним, пятого декабря 2016 года Петр Порошенко запустил телебашню на горе Карачун, за которую велись тяжелые бои.

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