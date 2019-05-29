Річниця трагедії Мі-8 над Слов’янськом: яким був генерал-майор Кульчицький

29 травня минуло рівно п’ять років відколи російські терористи збили гелікоптер Нацгвардії на чолі з генерал-майором Сергієм Кульчицьким на Сході України. Загалом тоді загинуло 12 людей.

Саме п’ять років тому, 29 травня 2014 року, гелікоптер Нацгвардії України Мі-8 на чолі з легендарним генерал-майором Сергієм Кульчицьким привіз провізію та військових для ротації на гору Карачун, за яку з квітня 2014 року велись тяжкі бої. Під час взльоту терористи збили гелікоптер.

У гелікоптері тоді загинуло 6 працівників спецроти міліції та 6 нацгвардійців. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький. Саме його військові називали бойовим батьком добровольців, які першими зголосилися захищати Україну. Саме він опікувався тактичною та фізичною підготовкою нацгвардійців, батальйон пройшов ускоренный курс і вирушив уже підготовленим в зону АТО. Кульчицький жив із солдатами в наметі, їв одну їжу і був на рівних з кожним, кажуть його побратими.

Єдиний, кому вдалося вижити був другий пілот Олександр Макєєнко. Він згадує, як у гелікоптер влучив снаряд, а місце падіння повітряної машини оточили терористи і українські військовослужбовці дві години відбивали атаку. 29 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив його відзнакою МВС – вогнепальною зброєю.

Вже посмертно генералу-майору Кульчицькому було присвоєно звання Героя України, решті загиблих – орден за мужність 1 ступеня.

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Іменем Кульчицького були названі вулиці у Львові, Івано-Франківську та Вишгороді, на місці падіння гелікоптера встановлено пам’ятний хрест та пам’ятний камінь, а трохи нижче, просто поблизу траси між мирними нині Слов’янськом та Краматорськом 29 травня відкрили меморіал, де поіменно згадали кожного загиблого.

Нагадаємо, п’ятого грудня 2016 року Петро Порошенко запустив телевежу на горі Карачун, за яку велись тяжкі бої.

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