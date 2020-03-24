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Решает Онистрат. ICTV покажет реалити-шоу об аферистах

Ежедневно более тысячи украинцев становятся жертвами аферистов. О таких преступлениях редко сообщают в полицию, потому что раскрыть их сложно, а люди мало доверяют правоохранительным органам. Поэтому за эти дела возьмется бесстрашный Андрей Онистрат в новом проекте ICTV — Решает Онистрат.

Решает Онистрат — это новое реалити-шоу, которое стартует 24 марта в 17.45. Ведущий мастерски разоблачит опасных аферистов, восстановит справедливость, а мошенников сдаст в полицию. Каждый выпуск программы — это реальная история раскрытия схем мошенничества, жертвы которых обращаются за помощью именно к нашему герою – известному блогеру и бизнесмену Андрею Онистрату.

Напомним, на телеканале ICTV стартует новое кулинарное шоу, ведущим которого стал лидер группы ТиК Виктор Бронюк.

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