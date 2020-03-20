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Лидер группы ТиК Виктор Бронюк стал ведущим кулинарного шоу на ICTV

На телеканале ICTV стартует новое кулинарное шоу, ведущим которого стал лидер группы ТиК Виктор Бронюк. В новой программе он делится лайфхаками приготовления знакомых блюд и собственными рецептами, которые каждый сможет легко повторить. Виктор Бронюк давно увлекается кулинарией и часто готовит дома для родных.

Многие рецепты, которые покажут в программе, певец разработал или сам привез из путешествий. А еще зрители услышат интересные истории и шутки из жизни ведущего. Первое, второе и компот дебютное для ICTV кулинарное шоу будет в эфире каждую субботу в 8:30.

У нас украинская кухня весьма разнообразна, очень много в семье традиций относительно кулинарии, есть много авторских рецептов уже собственных придуманных. Сейчас уже пошла обратная связь со зрителями — кто-то рекомендует, подсказывает — так вместе будем вкусно готовить, — Виктор Бронюк, лидер группы ТиК.

Факты ICTV ранее писали о том, что ICTV снимет сериал Лучший сыщик.

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