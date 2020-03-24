Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Рішає Оністрат. ICTV покаже реаліті-шоу про аферистів

Щодня понад тисяча українців стають жертвами аферистів. Про такі злочини рідко повідомляють до поліції, бо розкрити їх складно, а люди мало довіряють правоохоронним органам. Тож за ці справи візьметься безстрашний Андрій Оністрат у новому проекті  ICTV – Рішає Оністрат.

Рішає Оністрат – це нове реаліті-шоу, що стартує 24 березня о 17.45. Ведучий майстерно викриє небезпечних аферистів, відновить справедливість, а шахраїв здасть до поліції. Кожен випуск програми – це реальна історія розкриття схем шахрайства, жертви яких звертаються по допомогу саме до нашого героя – відомого блогера і бізнесмена Андрія Оністрата.

Нагадаємо, на телеканалі ICTV стартує нове кулінарне шоу, ведучим якого став лідер гурту ТіК Віктор Бронюк.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лідер гурту ТіК Віктор Бронюк став ведучим кулінарного шоу на ICTV
Лідер гурту ТіК Віктор Бронюк став ведучим кулінарного шоу на ICTV
Кращі серіали від HBO: що подивитися
Кращі серіали від HBO: що подивитися
Кращі серіали від Netflix: що подивитися
Кращі серіали від Netflix: що подивитися
Рішає Оністрат: на ICTV стартує нова програма про боротьбу з шахраями
Рішає Оністрат: на ICTV стартує нова програма про боротьбу з шахраями
Нові серіали 2020 року: що варто подивитися
Нові серіали 2020 року: що варто подивитися
Спіймати Кайдаша. Чим вразив глядачів новий український серіал
Спіймати Кайдаша. Чим вразив глядачів новий український серіал
Видозмінений вуглець: вийшов другий сезон фантастичного серіалу
Видозмінений вуглець: вийшов другий сезон фантастичного серіалу
Міні-серіали 2020: що варто подивитися
Міні-серіали 2020: що варто подивитися

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка