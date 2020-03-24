Рішає Оністрат. ICTV покаже реаліті-шоу про аферистів

Щодня понад тисяча українців стають жертвами аферистів. Про такі злочини рідко повідомляють до поліції, бо розкрити їх складно, а люди мало довіряють правоохоронним органам. Тож за ці справи візьметься безстрашний Андрій Оністрат у новому проекті ICTV – Рішає Оністрат.

Рішає Оністрат – це нове реаліті-шоу, що стартує 24 березня о 17.45. Ведучий майстерно викриє небезпечних аферистів, відновить справедливість, а шахраїв здасть до поліції. Кожен випуск програми – це реальна історія розкриття схем шахрайства, жертви яких звертаються по допомогу саме до нашого героя – відомого блогера і бізнесмена Андрія Оністрата.

Нагадаємо, на телеканалі ICTV стартує нове кулінарне шоу, ведучим якого став лідер гурту ТіК Віктор Бронюк.

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