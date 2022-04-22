Разные фронты войны: выставка Венецианская биеннале беспрецедентно говорит об Украине

Ведущая выставка современного художественного мира Венецианская биеннале беспрецедентно говорит об Украине. Выставка Это Украина: Защищая свободу, представлена ​​прямо в сердце города.

Трудно не заметить огромные баннеры сине-желтого цвета в действующей школе искусств. Сейчас здание превратилось в центр украинского творчества. Сооружение одно из древнейших в Венеции и в таком величественном здании доработки на тему Украины и войны, развязанной Россией, представлены впервые.

Работа, которая мгновенно приковывает внимание — о наших ребятах в терробороне. Эти огромные четырехметровые полотна художница Леся Хоменко написала за несколько недель. Говорит, на характере и ярости к врагу. Один из лейтенантов — ее муж, тоже художник, ушедший защищать Украину в рядах территориальной обороны.

Выставка Защищая свободу в настоящее время существует совместно с участием фонда Виктора Пинчука, президента Украины и министерства культуры Украины.

— Война имеет разные фронты, в первую очередь – военный, а также политический, дипломатический, экономический, информационный и очень важный – культурный фронт. Мы решили, что здесь, в Венеции, должны показать, как Украина борется за свободу. Для нас здесь очень важно показать современным искусством, за какие ценности мы боремся. Я знаю, что война будет вдохновлять вас, возможно, на век вперед, но нам нужно ваше вдохновение сейчас! Чтобы побуждать других людей помогать Украине, присылать оружие прямо сейчас! – сказал Виктор Пинчук.

На двух этажах расположились работы, сделанные во время войны украинскими художниками или международными художниками, как Демьен Герст, Такаси Мураками, Марина Абрамович. Все они на тему войны.

Вторая часть – это культурное наследие нашего государства. Здесь преимущественно эвакуированные работы из Украины – картины Марии Приймаченко, Татьяны Яблонской, икона XVII века. Все, что говорит о нашем щедром богатом культурном прошлом. Все это демонстрирует – украинцы способны критически мыслить и творить в самые трудные времена.

— Показывать сегодня украинское искусство – это о выживании. А также нужно продемонстрировать, как мы боремся против врага. Если мы с вами перестанем творить искусство, перестанем думать, мы проигрываем. Нам нужно показать, что Украина сейчас творит искусство даже во время кровавой войны – это важный сигнал мира, — сказал артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

К гостям на открытии обратился и президент Украины Владимир Зеленский, послание прислала и первая леди. Свое обращение Елена Зеленская проиллюстрировала фотографиями уничтоженных российскими захватчиками музеев и памятников архитектуры и тем, как сейчас Украина защищает памятники архитектуры от атак оккупантов.

Среди особых гостей и 97-летняя Анастасия Гулей, бывшая заключенная концлагерей Аушвиц, Берген-Бельзен. Женщина думала, уже никогда не переживет жестокость прошлого, но украинское сопротивление россиянам ее поражает, как и международная поддержка.

Выставка Это Украина: Защищая свободу продлится до 7 августа. И поражает иностранных посетителей нашей способностью творить искусство даже во время войны.

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