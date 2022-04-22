Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>386 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Видео / Украина / Общество

Разные фронты войны: выставка Венецианская биеннале беспрецедентно говорит об Украине

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

Ведущая выставка современного художественного мира Венецианская биеннале беспрецедентно говорит об Украине. Выставка Это Украина: Защищая свободу, представлена ​​прямо в сердце города.

Трудно не заметить огромные баннеры сине-желтого цвета в действующей школе искусств. Сейчас здание превратилось в центр украинского творчества. Сооружение одно из древнейших в Венеции и в таком величественном здании доработки на тему Украины и войны, развязанной Россией, представлены впервые.

Работа, которая мгновенно приковывает внимание — о наших ребятах в терробороне. Эти огромные четырехметровые полотна художница Леся Хоменко написала за несколько недель. Говорит, на характере и ярости к врагу. Один из лейтенантов — ее муж, тоже художник, ушедший защищать Украину в рядах территориальной обороны.

Выставка Защищая свободу в настоящее время существует совместно с участием фонда Виктора Пинчука, президента Украины и министерства культуры Украины.

— Война имеет разные фронты, в первую очередь – военный, а также политический, дипломатический, экономический, информационный и очень важный – культурный фронт. Мы решили, что здесь, в Венеции, должны показать, как Украина борется за свободу. Для нас здесь очень важно показать современным искусством, за какие ценности мы боремся. Я знаю, что война будет вдохновлять вас, возможно, на век вперед, но нам нужно ваше вдохновение сейчас! Чтобы побуждать других людей помогать Украине, присылать оружие прямо сейчас! – сказал Виктор Пинчук.

На двух этажах расположились работы, сделанные во время войны украинскими художниками или международными художниками, как Демьен Герст, Такаси Мураками, Марина Абрамович. Все они на тему войны.

Вторая часть – это культурное наследие нашего государства. Здесь преимущественно эвакуированные работы из Украины – картины Марии Приймаченко, Татьяны Яблонской, икона XVII века. Все, что говорит о нашем щедром богатом культурном прошлом. Все это демонстрирует – украинцы способны критически мыслить и творить в самые трудные времена.

— Показывать сегодня украинское искусство – это о выживании. А также нужно продемонстрировать, как мы боремся против врага. Если мы с вами перестанем творить искусство, перестанем думать, мы проигрываем. Нам нужно показать, что Украина сейчас творит искусство даже во время кровавой войны – это важный сигнал мира, — сказал артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

К гостям на открытии обратился и президент Украины Владимир Зеленский, послание прислала и первая леди. Свое обращение Елена Зеленская проиллюстрировала фотографиями уничтоженных российскими захватчиками музеев и памятников архитектуры и тем, как сейчас Украина защищает памятники архитектуры от атак оккупантов.

Среди особых гостей и 97-летняя Анастасия Гулей, бывшая заключенная концлагерей Аушвиц, Берген-Бельзен. Женщина думала, уже никогда не переживет жестокость прошлого, но украинское сопротивление россиянам ее поражает, как и международная поддержка.

Выставка Это Украина: Защищая свободу продлится до 7 августа. И поражает иностранных посетителей нашей способностью творить искусство даже во время войны.

Читайте
С начала войны с РФ в Украине пострадали 53 исторических и религиозных объекта - ЮНЕСКО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полная оккупация Донбасса и выход к Приднестровью: в РФ назвали цель “второго этапа” войны
Полная оккупация Донбасса и выход к Приднестровью: в РФ назвали цель “второго этапа” войны
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.04.2022
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.04.2022
Если не избавимся от русификации, то через 10-30 лет снова будет война — Данилов
Если не избавимся от русификации, то через 10-30 лет снова будет война — Данилов
”Современные” крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 1960-х годов – разведка
”Современные” крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 1960-х годов – разведка
Хватит всем: Укрпочта обещает выпустить 5 млн марок “русский корабль”
Хватит всем: Укрпочта обещает выпустить 5 млн марок “русский корабль”
Как спасали экспонаты музея в Иванкове после вражеских обстрелов — уникальные кадры
Как спасали экспонаты музея в Иванкове после вражеских обстрелов — уникальные кадры
Радуются украинскому плену: принудительно мобилизованные в “ЛДНР” считают себя рабами РФ
Радуются украинскому плену: принудительно мобилизованные в “ЛДНР” считают себя рабами РФ
Иностранные разведки прочили максимум 21 день войны — Данилов
Иностранные разведки прочили максимум 21 день войны — Данилов
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка