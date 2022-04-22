Різні фронти війни: виставка Венеціанська бієнале безпрецедентно говорить про Україну

Провідна виставка сучасного мистецького світу Венеційська бієнале безпрецедентно говорить про Україну. Виставка Це Україна: Захищаючи свободу представлена просто в серці міста.

Важко не помітити величезні банери синьо-жовтого кольору на діючій школі мистецтв. Нині будівля перетворилася на осередок української творчості. Споруда одна з найдавніших у Венеції і в такій величній будівлі доробки на тему України та війни, розв’язаної Росією, представлені вперше.

Робота, що вмить приковує увагу – про наших хлопців у теробороні. Ці величезні чотирьохметрові полотна художниця Леся Хоменко написала за декілька тижнів. Каже, на характері й люті до ворога. Один із лейтенантів – її чоловік, теж художник, який пішов захищати Україну в лавах територіальної оборони.

Виставка Захищаючи свободу нині існує спільно за участі фонду Віктора Пінчука, президента України та міністерства культури України.

– Війна має різні фронти, насамперед – військовий, а також політичний, дипломатичний, економічний, інформаційний і дуже важливий – культурний фронт. Ми вирішили, що тут, у Венеції, маємо показати, як Україна бореться за свободу. Для нас тут дуже важливо показати сучасним мистецтвом, за які цінності ми боремося. Я знаю, що війна буде надихати вас, можливо, на століття вперед, але нам треба ваше натхнення зараз! Аби спонукати інших людей допомагати Україні, надсилати зброю, просто зараз! – сказав Віктор Пінчук.

На двох поверхах розташувалися роботи зроблені під час війни українськими художниками чи міжнародними митцями, як Дем’єн Герст, Такасі Муракамі, Марина Абрамович. Усі вони на тему війни.

Друга ж частина – це культурна спадщина нашої держави. Тут переважно евакуйовані роботи з України – це картини Марії Приймаченко, Тетяни Яблонської, ікона XVII століття. Усе, що говорить про наш щедре багате культурне минуле. Усе це демонструє – українці здатні критично мислити і творити у найважчі часи.

– Показувати сьогодні мистецтво українське – це про виживання. А також треба продемонструвати як ми боремося проти ворога. Якщо ми з вами перестанемо творити мистецтво, перестанемо думати, ми програємо. Нам необхідно показати, що Україна зараз творить мистецтво навіть під час кривавої війни – це важливий сигнал світу, – сказав артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

До гостей на відкритті звернувся і президент України Володимир Зеленський, послання надіслала і перша леді. Своє звернення Олена Зеленська проілюструвала фотографіями знищених російськими загарбниками музеїв та памяток архітектури і тим, як нині Україна захищає пам’ятки архітектури від атак оккупантів.

Серед особливих гостей і 97-річна Анастасію Гулей, колишня ув’язнена концтаборів Аушвіц, Берген-Бельзен. Жінка думала, вже ніколи не переживе жорстокість минулого, але український спротив росіянам її вражає як і міжнародна підтримка також.

Виставка Це Україна: Захищаючи свободу триватиме до 7 серпня. І вражатиме іноземних відвідувачів нашою спроможністю творити митсецтво навіть під час війни.

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